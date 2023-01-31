Galatasaray’da Van Aanholt ile yollar ayrıldı! KAP açıklaması geldi

PSV İLE ANLAŞTI

Patrick van Aanholt, salı günü sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Deneyimli futbolcu sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından PSV Eindhoven ile anlaştı.

2 ASİST YAPTI

Galatasaray Kulübü, Patrick van Aanholt'un kiralık olarak PSV'ye gittiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.



Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Galatasaray'da bu sezon 14 maça çıkan Aanholt, 2 asist yaptı. Sarı-kırmızılı takım dün de Haris Seferovic'le yolların ayrıldığını açıklamıştı.