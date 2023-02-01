Cimbom rekor tazeledi! Galatasaray 2 kez geri düştüğü maçı kazandı! İcardi yine yıldızlaştı

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

7. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera iki hamlede kontrol etti.

8. dakikada Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top savunmadan sekerek ön direkte Mertens'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Geraldo'nun son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada kale önünde Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

16. dakikada sağ taraftan Geraldo'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Avounou'nun sert şutunda kaleci Muslera sektirdiği topu iki hamlede kontrol etti.