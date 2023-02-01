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Cimbom rekor tazeledi! Galatasaray 2 kez geri düştüğü maçı kazandı! İcardi yine yıldızlaştı

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Cimbom rekor tazeledi! Galatasaray 2 kez geri düştüğü maçı kazandı! İcardi yine yıldızlaştı

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak üst üste 11'inci kez kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 51'e yükseltti, Ümraniyespor ise 14 puanda son sırada kaldı.

Nef Stadı'nda oynan maç, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti.

İCARDİ YILDIZLAŞTI

Sarı-kırmızılılar 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak üst üste 11'inci kez kazandı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 51'e yükseltti, Ümraniyespor ise 14 puanda son sırada kaldı.

Galatasaray'ın gollerini İcardi (2) ve Abdülkerim kaydetti.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ÜMRANİYESPOR: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

7. dakikada Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluşan Onur Ayık'ın sol çaprazdan ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Muslera iki hamlede kontrol etti.

8. dakikada Rashica'nın sağ kanattan içeri çevirdiği top savunmadan sekerek ön direkte Mertens'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Geraldo'nun son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada kale önünde Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

16. dakikada sağ taraftan Geraldo'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Avounou'nun sert şutunda kaleci Muslera sektirdiği topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oliveira'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun kornere çeldi.

31. dakikada ceza yayı üzerinden Mertens'in verdiği pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe atışında ön direkte Nelsson arka direğe indirdi. Arka direk dibinde Abdulkerim'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Geraldo'nun yerden yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında Avounou'nun vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

39. dakikada sol taraftan Avounou'nun yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazından Oğuz Gürbulak gelişine bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Kerem'in ortasında kale önünde Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Boey'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Orkun Özdemir sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

60. dakikada sarı-kırmızılı ekip, bir kez daha beraberliği sağladı. Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içinde Popov'un elle oynadığını tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Bir dakika sonra topun başına geçen Icardi, "Panenka Penaltısı" ile ağları havalandırdı: 2-2.

71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile verkaça giren Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

83. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında altıpas gerisinde iyi yükselen Icardi'in kafayla vurduğu top uzak direkten ağlarla buluştu: 3-2.

Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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