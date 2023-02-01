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Antonio Conte'den kötü haber!

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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Antonio Conte’den kötü haber!

İngiltere Premier Lig'de zirvenin 14 puan gerisinde kalan Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte'den gelen haberle sarsıldı. Tottenham, Premier Lig'in 21. haftası sonunda 36 puanla lider Arsenal'in 14 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

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