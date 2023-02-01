Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
"Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da ara transfer sezonu tarihleri ile Süper Lig transfer tarihleri değişik oluyor. Türkiye'de 12 Ocak'ta başlayan ara transfer sezonu 2023 için bekleyiş devam ediyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
"Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer sezonu ayın kaçında bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sezon başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci Transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
12 Ocak 2023 tarihinde başlayan ara transfer ve tescil dönemi Süper Lig'de 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.
TRANSFER DÖNEMİ AVRUPA'DA NE ZAMAN BİTECEK?
Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da 2023 kış transfer dönemi 31 Ocak 2023'te sona erecek.
SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİ BELİRLENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci Transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.
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