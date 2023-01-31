Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
"Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12 Ocak 2023 tarihinde başlayan Süper Lig ara transfer ve tescil dönemi, şubat ayında sona erecek. Eksik kadrolarını doldurmak için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlar transferlerine hız verirken gözler de transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. Peki, Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
"Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde artık son günlere girildi. Ocak ortasında başlayan transfer dönemi devam ederken kulüpler de yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamayı sürdürüyor. Peki, Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
12 Ocak 2023 tarihinde başlayan Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.
HARCAMA LİMİTLERİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci Transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.
Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:
1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863
2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348
3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328
4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 - 401.621.648
5.Corendon Alanyaspor: 185.810.956 - 260.135.339
6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511
7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066
8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232
9.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412
10.Demir Grup Sivasspor: 269.432.666 - 377.205.732
11.Kasımpaşa A.Ş: 171.317.390 - 239.844.346
12.Atakaş Hatayspor: 180.937.033 - 253.311.846
13.Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482
14.Yukatel Kayserispor: 136.325.484 - 190.855.678
15.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812
16.Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965
17.MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543
18.HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640
19.İstanbulspor A.Ş: 195.247.056 - 273.345.878
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