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Galatasaray'dan Musa Barrow harekatı! Bologna ile temas kuruldu

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Galatasaray’dan Musa Barrow harekatı! Bologna ile temas kuruldu

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılılar Bologna forması giyen Musa Barrow için kiralama teklifinde bulundu. İşte detaylar...

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