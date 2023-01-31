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Fenerbahçe Emre Demir transferini açıkladı: 4,5 yıllık anlaşma

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Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Fenerbahçe Emre Demir transferini açıkladı: 4,5 yıllık anlaşma

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Emre Demir'i transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4,5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç orta saha oyuncusu için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa'ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE BENİ İSTEDİĞİNDE ÇOK HEYECANLANDIM"

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Emre Demir ise şunları kaydetti:

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum."

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