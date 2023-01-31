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Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

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Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Şenol Güneş’in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

Şenol Güneş'in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Güneş, daha sonra Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

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