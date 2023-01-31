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Beşiktaş avantajı koruyamadı: İstanbul'da puanlar paylaşıldı

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Beşiktaş avantajı koruyamadı: İstanbul’da puanlar paylaşıldı

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Ligde 5 maçtır kazanan Siyah-beyazlılar, ilk yarısını önde kapattığı maçta üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş 39 puana Fatih Karagümrük ise 23 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1 puana razı oldu.

5 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Ligde 5 maçtır kazanan Siyah-beyazlılar, ilk yarısını önde kapattığı maçta üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ın golünü Cenk Tosun, Karagümrük'ün ise Ozdoev kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 39 puana Fatih Karagümrük ise 23 puana yükseldi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton'un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım'ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci'ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

25. dakikada Redmond'ın pasıyla topla buluşan Tayfur, ara pasıyla meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Cenk'le buluşturdu. Savunmanın arkasına sarkan Cenk'in çaprazdan plase vuruşunda üst direğe çarptı.

33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Biraschi kafayla uzaklaştırmak isterken Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Kale sahası önündeki bu futbolcu yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Matteo Ricci, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Fabio Borini'ye yerden ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLK 11'LER

F. Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Ozdoev, Bertolacci, Levent Mercan, Ricci, Colley, Borini, Colin Kazım.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Tayfur Bingöl, Gedson, Dele, Redmond, Cenk, Aboubakar.

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