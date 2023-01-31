Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK- Karagümrük maçı MUHTEMEL 11’LER!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Siyah beyazlı takım, rakibiyle karşı karşıya geldiği 13 maçın 9'undan galip ayırılırken 2 karşılaşmayı ise Fatih Karagümrük kazanmıştı. İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler...