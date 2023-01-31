Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK- Karagümrük maçı MUHTEMEL 11'LER!
Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün oynanacak. Taraftarların heyecanla beklediği maç için nefesler tutuldu. Maçın yayın saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, "Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Siyah beyazlı takım, rakibiyle karşı karşıya geldiği 13 maçın 9'undan galip ayırılırken 2 karşılaşmayı ise Fatih Karagümrük kazanmıştı. İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler...
FATİH KARAGÜMRÜK- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı 31 Ocak 2023 BUGÜN saat 20.00'de başlayacak.Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Ricci, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne
Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Atiba, Gedson, Dele, Cenk, Aboubakar
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