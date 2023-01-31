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Konyaspor kararını verdi! İşte Endri Çekiçi'nin bonservis bedeli

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Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Konyaspor kararını verdi! İşte Endri Çekiçi’nin bonservis bedeli

Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in satışına hazırlanırken bir yandan Endri Çekiçi'ye de talip çıktı. Real Sociedad, Yeşil Beyazlılar'da yıldızı parlayan Arnavut oyuncuyu kadrosuna katmak adına yoğun mesai harcıyor.

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