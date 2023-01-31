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Galatasaray yıldız oyuncuyu Kasımpaşa'ya kiraladı! Haris Seferovic İstanbul'da kaldı

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Galatasaray yıldız oyuncuyu Kasımpaşa’ya kiraladı! Haris Seferovic İstanbul’da kaldı

Kasımpaşa, Galatasaray'dan Haris Seferovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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