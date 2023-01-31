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Erik ten Hag'dan oyunculara ilginç test! Rota Las Vegas

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Erik ten Hag’dan oyunculara ilginç test! Rota Las Vegas

Manchester United Menajeri Erik ten Hag futbolcularını ilginç bir teste sokacak. Başarılı çalıştırıcı bu test için oyuncularını Las Vegas'a götürecek.

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