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Galatasaray yıldız isimle yolları ayırdı! Seferovic'in sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Galatasaray yıldız isimle yolları ayırdı! Seferovic’in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen yıldız forvet Haris Seferovic ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımla 13 resmi maça çıkan Seferovic 2 gollük katkı verdi.

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