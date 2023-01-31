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Fenerbahçe'den bomba transfer! Kayserispor'dan Onur Bulut için anlaşma tamam

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Fenerbahçe’den bomba transfer! Kayserispor’dan Onur Bulut için anlaşma tamam

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlattı. Sarı lacivertliler Onur Bulut transferi için Kayserispor'la prensip anlaşmasına vardı. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç transferi duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.

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