Galatasaray Luka Jovic’i transfer etmek istiyor! Instagram’dan takibe aldı

60 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e 60 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle transfer olan Sırp yıldız Jovic, İspanyol devinde beklentileri karşılayamamıştı. Sırp golcü, bu sezon başında ise Fiorentina'ya transfer olmuştu. Jovic, Fiorentina'da 27 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.