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Galatasaray Luka Jovic'i transfer etmek istiyor! Instagram'dan takibe aldı

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Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Galatasaray Luka Jovic’i transfer etmek istiyor! Instagram’dan takibe aldı

Süper Lig'de 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmaya devam ediyor. Kaan Ayhan'ı renklerine bağlayan sarı kırmızılıların yeni hedefi Fiorentina forması giyen Luka Jovic oldu.

Süper Lig'in ilk devresini zirvede tamamlayan Galatasaray, transferde gaza bastı. Oynadığı futbolla taraftarlarının takdirini toplayan sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor. Pazartesi günü resmi olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Galatasaray şimdi de gözünü Fiorentina'nın golcü ismine dikti.

İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce oyuncu satması gerektiği vurgulandı.

Fiorentina'nın transfer etmek istediği isim olarak Duvan Zapata gösterilirken İtalyan ekibinden ayrılması muhtemel isimlerin başında ise Arthur Cabral ve Luka Jovic gösterildi.

Cabral ile Udinese ve Cremonese ilgileniyor. Luka Jovic'in ise takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi.

GALATASARAY'I TAKİBE ALDI

25 yaşındaki Sırp golcü Instagram adresinden Galatasaray'ı takibe aldı.

60 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e 60 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle transfer olan Sırp yıldız Jovic, İspanyol devinde beklentileri karşılayamamıştı. Sırp golcü, bu sezon başında ise Fiorentina'ya transfer olmuştu. Jovic, Fiorentina'da 27 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.

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