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Beşiktaş'tan orta saha takviye! Hadziahmetovic transferinde son durum ne?

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Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Beşiktaş’tan orta saha takviye! Hadziahmetovic transferinde son durum ne?

Konyaspor'un orta saha oyuncu Amir Hadziahmetovic'in, Beşiktaş'a transferiyle ilgili iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp yetkilileri görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte netleşeceğini söyledi.

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