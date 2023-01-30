Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu sarı kırmızılı formaya yakın! Menajeri duyurdu: "Galatasaray teklif yaptı"

"GALATASARAY ÇÖZÜM ARIYOR"

Devre arasında olmasa bile sene sonunda bir sonuç çıkacağına değinen Dobruca, "Galatasaray'ın teklifi ve Sassuolo'nun çözüm arayışı bu dönemde olmasa bile yaz dönemi için başka bir sonuç doğurabilir" diye konuştu.