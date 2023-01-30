Galatasaray'dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu sarı kırmızılı formaya yakın! Menajeri duyurdu: "Galatasaray teklif yaptı"
Ara transfer dönemine Kaan Ayhan'ı KAP'a bildirerek başlayan Galatasaray bir diğer milli yıldız Mert Müldür'ün peşine düştü. Genç oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Galatasaray, Mert için teklif yaptı. Sassuolo da çözüm arıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde Kaan Ayhan transferini tamamlayan Galatasaray, Sassuolo forması giyen bir diğer milli oyuncu Mert Müldür'ü transfer etmek için devreye girdi. Genç oyuncunun menajeri transfer teklifini duyurdu.
"GALATASARAY TEKLİF YAPTI"
Menajer Özgür Dobruca, "Galatasaray, Mert için teklif yaptı. Sassuolo da çözüm arıyor. Mert ise bu dönemde Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.
"MERT HEPSİNİ AŞACAK"
Genç oyuncu Mert Müldür'ün sakatlığı hakkında konuşan Dobruca, "Sezon başında Juventus maçında bileği kırılmıştı. Sakalıktan yeni çıktı. Bu dönemi takımda değerlendirip, toparlanmak istiyor. Pubisle ilgili de sorunu vardı. Sprintlerde bazen sorun yaşıyor; ama hepsini aşacak." dedi.
"GALATASARAY ÇÖZÜM ARIYOR"
Devre arasında olmasa bile sene sonunda bir sonuç çıkacağına değinen Dobruca, "Galatasaray'ın teklifi ve Sassuolo'nun çözüm arayışı bu dönemde olmasa bile yaz dönemi için başka bir sonuç doğurabilir" diye konuştu.
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