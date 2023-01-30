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Ara transfer dönemine damga vurdu! Joao Cancelo Bayern Münih yolunda

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Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Ara transfer dönemine damga vurdu! Joao Cancelo Bayern Münih yolunda

Ara transfer döneminin en çok ses getirecek imzalarından biri gerçekleşmek üzere. Alman devi Bayern Münih, Manchester City'nin yıldızını kiralık olarak kadrosuna katıyor.

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