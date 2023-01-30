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Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 22. hafta maç programı!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 22. hafta maç programı!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın başlıyor. Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın detayları hakkında sorgulamalar yapıyor. Siyah-beyazlıların geride kalan 13 müsabakada 9’a 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Peki, "Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, maç hakkında merak edilen detaylar...

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Taraftarların heyecanla beklediği maç için nefesler tutuldu. Maçın yayın saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, "Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler...

FATİH KARAGÜMRÜK- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı 31 Ocak 2023 Salı günü (Yarın) saat 20.00'de başlayacak.Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak. Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.

SÜPER LİG 22.HAFTA MAÇ PROGRAMI!

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

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