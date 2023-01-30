Beşiktaş- Karagümrük maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 22. hafta maç programı!

Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak. Taraftarların heyecanla beklediği maç için nefesler tutuldu. Maçın yayın saati ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, "Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, Fatih Karagümrük Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler...