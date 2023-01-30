30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2023
ABONE OL
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray - Ümraniyespor maçını Cihan Aydın yönetecek. Aydın, Spor Toto Süper Lig'de 3. kez görev alacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA