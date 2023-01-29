Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da! Jayden Oosterwolde sarı lacivertli formayı giyecek

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Fenerbahçe, İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak 7,5 milyon Euro ödeyecek.

21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor.