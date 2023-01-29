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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Jayden Oosterwolde sarı lacivertli formayı giyecek

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da! Jayden Oosterwolde sarı lacivertli formayı giyecek

Süper Lig'de transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde İstanbul'a geldi. Oosterwolde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin, transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Jayden Quinn Oosterwolde, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Oosterwolde'yi havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

İtalyan ekibi Parma'da oynayan Hollandalı oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Twente altyapısından çıkan Jayden Oosterwolde geçen sezonun devre arasında Parma'ya kiralandı ve gösterdiği performans sonrası 3 milyon Euro'ya kalıcı olarak transfer edildi. Hollandalı oyuncu, bu sezon ikinci ligde 18 maçta oynadı, 1 gol attı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Fenerbahçe, İtalyan ekibine bonservis bedeli olarak 7,5 milyon Euro ödeyecek.

21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa CANLI ANLATIM

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