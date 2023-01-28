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Trabzonspor'a Hatay'da soğuk duş! Öne geçtiği maçta mağlup oldu

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Giriş Tarihi: 28.01.2023 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
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Trabzonspor’a Hatay’da soğuk duş! Öne geçtiği maçta mağlup oldu

Hatayspor ile Trabzonspor Süper Lig 21. hafta maçında karşı karşıya geldi. Son şampiyon, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 35 puanda kaldı, Hatayspor ise 20 puana yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

AVANTAJI KORUYAMADI

Son şampiyon, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 35 puanda kaldı, Hatayspor ise 20 puana yükseldi.

Ev sahini ekibin gollerini El Kaabi ve Bertuğ ayarken, Trabzsonspor'un tek golü Bardhi'den geldi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

HATAYSPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Hatayspor: Erce, Kamil, Burak Bekaroğlu, Burak, Adekugbe, Musa, Mehdi, Onur, Saba, Kaan, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez

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