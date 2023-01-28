Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? MUHTEMEL 11’LER!

"Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman?" sorusu, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında mücadele edecek olan Fenebahçe ile Kasımpaşa, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. 19 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa, bu karşılaşmadan 3 puan alarak üst sıralara çıkmanın hedefinde. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, Joshua King, Valencia

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Sadık Çiftpınar, Donk, Yasin Özcan, Eysseric, Hajradinovic, Aytaç Kara, Celina, Fall, Bahoken