Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? MUHTEMEL 11'LER!
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 21. haftasında mücadele edecek Fenerbahçe ile Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı. Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel 11'ler ve karşılaşmanın detayları...
"Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman?" sorusu, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında mücadele edecek olan Fenebahçe ile Kasımpaşa, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. 19 puanla 14. sırada yer alan Kasımpaşa, bu karşılaşmadan 3 puan alarak üst sıralara çıkmanın hedefinde. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını açmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? 2023 FB Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, Joshua King, Valencia
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Tirpan, Sadık Çiftpınar, Donk, Yasin Özcan, Eysseric, Hajradinovic, Aytaç Kara, Celina, Fall, Bahoken
FENERBAHÇE CEPHESİ
Ligdeki son 2 maçını deplasmanda oynayan ve 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek zirve takibine yara almadan devam etmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya liderin 4 puan gerisinde 41 puanla 2. sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Pedro'nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King'in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
SINIRDA 9 İSİM
Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA CEPHESİ
Selçuk İnan'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul'da oynadı. 7 mücadelede yalnızca iç sahada Alanyaspor'u yenen ve Fatih Karagümrük'le de berabere kalan lacivert-beyazlılar, kalan 5 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
19 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi alan Kasımpaşa, 19 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.
BEN OUANNES CEZALI
Son oynanan ve 3-1 kaybedilen Medipol Başakşehir mücadelesinde çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan sağ bek Ben Ouannes, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.
Bahoken ve Hajradinovic de sarı kart sınırında. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri halinde Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
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