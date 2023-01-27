Kartal paşalar gibi! Cenk Tosun attı Beşiktaş Alanyaspor karşısında zorlanmadı: 3-0

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.