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Kartal paşalar gibi! Cenk Tosun attı Beşiktaş Alanyaspor karşısında zorlanmadı: 3-0

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Kartal paşalar gibi! Cenk Tosun attı Beşiktaş Alanyaspor karşısında zorlanmadı: 3-0

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Siyah-beyazlılar, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2) ve Dele Alli kaydetti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan Beşiktaş puanını 38 yaptı, Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

Vodafone Park'ta oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

TOSUN PAŞA ATTI, KARTAL ZORLANMADI

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Siyah-beyazlılar, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2) ve Dele Alli kaydetti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan Beşiktaş puanını 38 yaptı, Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, kaleci Runarsson'u çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Altıpasın üzerinde topa müdahale eden Furkan Bayır, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

9. dakikada Dele Alli'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ara pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlağa sağ ayağıyla müdahale eden Mert Günok, golü engelledi.

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında, Ahmed Hassan'ın ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Gedson, Dele, Salih, Muleka, Cenk, Aboubakar.

Alanyaspor: Runarsson, Candeias, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Umut Güneş, Fer, Efecan Karaca, Zinedine Ferhat, Lusamba, Cavaleiro, Hassan.

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