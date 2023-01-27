Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 21. hafta Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!
Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Giresunspor sahasında lig birincisi Galatasaray ekibini ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maça dair detaylar araştırılmaya başlandı. Maça dair detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki GS Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray Süper Lig 21. haftasında Giresunspor ekibine konuk olacak. Sporseverler arama motorlarında "Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta?", "Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılıyor. Süper Lig de lider koltuğuna oturan sarı-kırmızılı ekip Giresunspor mücadelesinden de zaferle ayrılmayı hedefliyor. İşte maça dair detaylar...
GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMELLER
Giresunspor: Okan, Hüsamettin, Perez, Zeki, Douglas, Esat, Hüseyin, Joey,Flavio,Serginho,, Balde
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcoa, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.
Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
Son 12 resmi maçını kazandı
Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.
Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.
İki takım arasındaki 16. karşılaşma
İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.
Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 13 kez havalandırdı.
Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.
Giresun'daki maçlar
Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.
Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.
En farklı galibiyetler
Galatasaray, Giresunspor karşısındaki en farklı galibiyetini 1971-1972 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 4-0'lık skorla elde etti.
Giresunspor ise rakibi karşısında en farklı galibiyetine, 1974-1976 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 3-1'lik skorla ulaştı.
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- Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 21. hafta Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!
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