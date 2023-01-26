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Ümit Özat'ın acı günü! Babası vefat etti

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Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Ümit Özat’ın acı günü! Babası vefat etti

Son dakika haberi... Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat bir süredir tedavi gören babasının vefat ettiğini açıkladı.

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