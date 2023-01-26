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NBA'de Alperen Şengün ikinci kez "triple-double" yaptı

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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NBA’de Alperen Şengün ikinci kez triple-double yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Washington Wizards'a 108-103 yenildikleri maçta kariyerinin ikinci "triple-double" performansına imza attı.

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