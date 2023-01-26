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PFDK'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 günlük ceza

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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PFDK’dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e 50 günlük ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncu Rosier'e 2 maç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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