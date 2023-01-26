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Beşiktaş Jackson Muleka'nın bonservisini belirledi

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Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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Beşiktaş Jackson Muleka’nın bonservisini belirledi

Al Ahly, 4 milyon Euro’luk teklifinin reddedilmesi sonrasında Jackson Muleka için önerisini güncellemeye hazırlanıyor. Mısır kulübü, yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanırken Kartal’ın bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu.

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