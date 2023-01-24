"Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2023? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un seribaşı olarak katılacağı kura çekimi tarihleri, TFF açıklaması sonrasında belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2023? ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?