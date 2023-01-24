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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak?

Galatasaray Başakşehir maç takvimi, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çeyrek ve yarı final kura çekiminde Galatasaray ile Başakşehir eşleşti. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak? İşte cevaplar...

"Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman?" Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in boy göstereceği kupada Galatasaray'ın rakibi Başakşehir oldu. Bu gelişmelerin ardından karşılaşmanın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak? İşte haberin detayları...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki karşılaşmanın kesin tarihi henüz belli değil.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK
Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Fenerbahçe - Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Trabzonspor
Galatasaray - Başakşehir

GALATASARAY'DA TRANSFER GÜNDEMİ ISINIYOR

Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde hızı artırıyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek konusundaki soru işaretlerini bu hafta giderme hedefinde.

SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.

STOPER VE SANTRFOR ALINACAK

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk, Nelsson'un ve Abdülkerim'in olası sakatlığında veya cezasında deneyimli bir stoperin kadroda bulunmasını istiyor. Galatasaray yönetimi de geniş transfer listesi doğrultusunda bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

Seferovic'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle bir de santrfor bakan Galatasaray, bu pozisyonda ise daha genç bir oyuncu ile anlaşmayı planlıyor. Kiralama formülüyle bu sezon ve önümüzdeki sezonu kapsayacak bir sözleşme düşünen Sarı-kırmızılı yönetim, bu konuda da gaza basmış durumda.

ICARDI İÇİN 25 MİLYON EURO İSTENDİ

Öte yandan PSG, Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini belirledi.

Galatasaray'da çok iyi bir sezon geçiren ve taraftarların sevglisi olan Icardi için PSG, 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Oyuncunun ise maaş talebi 8 milyon Euro.

Galatasaray'ın Icardi'yi bonservisiyle kadrosuna katması ise bu ücretlerle oldukça zor gözüküyor.

SEFEROVIC GİDİYOR, VAN AANHOLT SORU İŞARETİ

Öte yandan İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana başta olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Seferovic'in ise takımdan ayrılması bekleniyor. Seferovic, kendi maaşını karşılaşacak bir ekip bulması halinde Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Patrick Van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri reddediyor. Gelen teklifler, Hollandalı oyuncunun beklentisini karşılamıyor. Okan Buruk ise Van Aanholt'u kadroda düşünmüyor.

TAKIMDA KEYİFLER YERİNDE

Öte yandan resmi karşılaşmalarda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Takımdaki oyuncular teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerine tamamen güveniyor ve saygı gösteriyor. Oyuna sonradan giren oyuncular 5-10 dakika oynasa bile herhangi bir sorun çıkartmayıp, sahada en iyisini vermeye çalışıyor.

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