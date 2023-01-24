"Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman?" Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonu çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in boy göstereceği kupada Galatasaray'ın rakibi Başakşehir oldu. Bu gelişmelerin ardından karşılaşmanın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? 2023 ZTK çeyrek final GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak? İşte haberin detayları...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki karşılaşmanın kesin tarihi henüz belli değil.