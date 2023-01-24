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Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?

"Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 futbol sezonunda ikinci transfer ve tescil dönemi devam ediyor. Serbest statüdeki futbolculara, bu transfer dönemini hareketlendirecek. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?

"Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.

Buna göre; Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

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