"Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? 2022 - 2023 ara transfer dönemi ayın kaçına kadar sürecek?