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Beşiktaşlı Valentin Rosier ve Antalyasporlu Luiz Adriano PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Beşiktaşlı Valentin Rosier ve Antalyasporlu Luiz Adriano PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Luiz Adriano'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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