FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı hangi tarihte gerçekleşecek?

FB-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki karşılaşmanın kesin tarihi henüz belli değil.