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FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı hangi tarihte gerçekleşecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor ZTK maçı hangi tarihte gerçekleşecek?

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının cevapları arama motorlarında araştırılıyor. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Eşleşmelerin belli olmasının ardından sarı lacivertli taraftar Fenerbahçe maçı hakkında detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Eşleşmelerin belli olmasının ardından sarı lacivertli taraftar Fenerbahçe maçı hakkında detayları öğrenmeye çalışıyor. Turkuvaz Medya Grubu'nun organize ettiği ZTK maçları kura çekimi sonucunda Fenerbahçe Kayserispor ekibiyle eşleşti. Peki FB-Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda?

FB-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki karşılaşmanın kesin tarihi henüz belli değil.

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK

Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Ankaragücü - Trabzonspor

Sivasspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Galatasaray - Başakşehir

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