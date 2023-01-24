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Chelsea yıldız isimleri satışa çıkardı

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Giriş Tarihi: 24.01.2023
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Chelsea yıldız isimleri satışa çıkardı

Transfer döneminin başından bu yana genç isimlere servet harcayan Chelsea birçok ismi kadrosuna kattı. Maviler şimdi de oyuncu satışına başlıyor.

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