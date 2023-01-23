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Victor Nelsson'dan Okan Buruk'a güzel haber

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Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Victor Nelsson’dan Okan Buruk’a güzel haber

Üst üste 12 maçtır kazanarak adeta kaybetmeyi unutan, hem takım hem de camiada oldukça olumlu bir hava yakalayan Galatasaray'da Victor Nelsson bilinmezliği vardı. Sarı-Kırmızılılar'a, Danimarkalı yıldızdan müjdeli haber geldi.

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