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Bakasetas tarih yazıyor!

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Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Bakasetas tarih yazıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'u konuk etti. İstanbulspor, Bakasetas’ın Süper Lig kariyerinde gol attığı 20. farklı takım oldu. 2019- 2020 sezonundan bu yana Yunan yıldızdan başka bunu başarabilen bir oyuncu yok.

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