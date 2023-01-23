Ümraniyespor-FB maçı MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ekibine konuk oluyor. Futbolseverler nefes kesen maça saatler kala detaylarını öğrenmeye çalışarak, "Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte mücadelenin muhtemel 11'leri...
Ümraniyespor-FB maçı saat kaçta sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Süper Lig'de 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip Ümraniyespor Şehir Stadyumu'na konuk olacak. Mücadelenin düdüğünü hakem Abdülkadir Bitigen çalacak. Peki Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor-Fenerbahçe mücadelesinin merak edilenleri haberimizde...
ÜMRANİYESPOR-FB MAÇI SAAT KAÇTA?
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.
JOAO PEDRO FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına tek oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
LİGDE 2. RANDEVU
Fenerbahçe ile Ümraniyespor oynayacakları müsabaka ile birlikte Süper Lig'de 2. kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler bu sezonun ilk maçında konuk ettiği kırmızı-beyazlı rakibi ile 3-3 berabere kaldı. İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleşirken, Ümraniyespor iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanarak tur atlamıştı.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 16 puan topladı. Rakip filelere 18 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 7 gol gördü. Fenerbahçe deplasmanda son olarak karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.
İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Joao Pedro kadroda yer alamayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Ümraniyespor maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve haftaya oynanacak Kasımpaşa karşısında görev alabilecek.
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