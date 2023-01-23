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Manchester United ve Bayern Münih Axel Disasi'nin peşinde

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Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Manchester United ve Bayern Münih Axel Disasi’nin peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, Monaco'nun 24 yaşındaki savunmacısı Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

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