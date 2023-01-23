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Radamel Falcao kararını verdi! İşte yeni adresi

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Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Radamel Falcao kararını verdi! İşte yeni adresi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun Meksika ekibi Cruz Azul'e transfer olacağı iddia edildi. Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde oynayan Falcao, 2019-2021 yılları arasında ise ülkemizde Galatasaray formasını terletmişti.

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