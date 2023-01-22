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Vincent Aboubakar takımla buluştu

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Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Vincent Aboubakar takımla buluştu

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde; Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

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