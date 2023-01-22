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Patrick van Aanholt'a Süper Lig'den talip! Galatasaray için tek şart var...

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Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Patrick van Aanholt’a Süper Lig’den talip! Galatasaray için tek şart var...

Kasımpaşa, Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'a talip oldu. Teknik direktör Selçuk İnan bek konusunda yaşadığı sorunu van Aanholt ile çözmek isterken sarı-Kırmızılı ekip maaşın yarısını ödemeyi kabul ederse Van Aanholt, İstanbul temsilcisine transfer olacak.

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