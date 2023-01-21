Galatasaray'a Giresunspor maçı öncesi kötü haber! Maçın son dakikalarında cezalı duruma düştü...
Süper Lig'de lider Galatasaray bugün evinde Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçerken sarı kırmızılılara maçın son dakikasında kötü haber geldi. Aslan'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı 90+10'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Abdülkerim böylece önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Abdülkerim, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu.
ABDULKERİM GİRESUN'DA YOK
Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimlerdi. Mücadelenin 90+10. dakikasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında görev alamayacak.
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