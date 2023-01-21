21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Belhanda ile anlaştı! Sarı kırmızılılar yıldız isme fesih için 1.8 milyon Euro ödeyecek

Galatasaray Belhanda ile anlaştı! Sarı kırmızılılar yıldız isme fesih için 1.8 milyon Euro ödeyecek

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
ABONE OL
Galatasaray Belhanda ile anlaştı! Sarı kırmızılılar yıldız isme fesih için 1.8 milyon Euro ödeyecek

Galatasaray sözleşmesini haksız feshettiğini düşünerek dava açan Belhanda ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar 2021 yılında takımdan ayrılan Faslı yıldıza 1.8 milyon euro ödeyecek. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA