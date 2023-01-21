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Canlı | Galatasaray - Antalyaspor (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Antalyaspor maçı ilk 11'leri...

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Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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Canlı | Galatasaray - Antalyaspor CANLI ANLATIM Galatasaray - Antalyaspor maçı ilk 11’leri...

Süper Lig'in 20. haftasında lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar tam 11 maçlık galibiyet serisine sahipken, Antalyaspor ise bu seriyi bozmak istiyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-ANTALYASPOR 11'LER:

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim,Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ANTALYASPOR: (MUHTEMEL) Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Soner, Ndao, Larsson, Doğukan, Sinan Gümüş

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54. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 13 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'da oynanan mücadelede rakibine 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

ASLAN 11 MAÇTIR DEVRİLMİYOR

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u yendi.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde herhangi bir cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.

3 SAKAT VAR

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.

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