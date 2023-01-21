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GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE | 21 Ocak GS Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
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GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE | 21 Ocak GS Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir?

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor maçı 21 Ocak saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadı'nda hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin nereden izlenebileceğini araştırıyor. Süper Lig'in ikinci yarısına lider olarak giren Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rakipleri arasındaki puan farkını açmak istiyor. Peki, 21 Ocak Galatasaray Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir? İşte cevaplar...

Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Lig'in ikinci yarısına 42 puanla lider giren Galatasaray, Antalyaspor karşısından hem galibiyetle ayrılıp puan farkını açmak hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, 21 Ocak Galatasaray Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Hemen şunu belirtelim ki, Süper Lig maçları sadece beIN SPORTS kanalından şifreli olarak yayınlanıyor. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izleyebilmek için beIN SPORTS üyeliği almanız gerekiyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE LİNKİ

SON 18 MAÇTA 13 GALİBİYET

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

TAM KADRO ÇIKACAK

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takımda tedavileri tamamlanan Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross ile sarı kart cezası tamamlanan Dries Mertens bugün kadrodaki yerini alabilecek.

RESMİ MAÇLARDA 11, SÜPER LİG'DE 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 54. RANDEVUDA

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

GALATASARAY SON 13 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 26 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 16-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 54 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

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