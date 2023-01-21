GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE | 21 Ocak GS Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir?
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor maçı 21 Ocak saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadı'nda hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin nereden izlenebileceğini araştırıyor. Süper Lig'in ikinci yarısına lider olarak giren Galatasaray, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rakipleri arasındaki puan farkını açmak istiyor. Peki, 21 Ocak Galatasaray Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir? İşte cevaplar...
Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Lig'in ikinci yarısına 42 puanla lider giren Galatasaray, Antalyaspor karşısından hem galibiyetle ayrılıp puan farkını açmak hem de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, 21 Ocak Galatasaray Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Hemen şunu belirtelim ki, Süper Lig maçları sadece beIN SPORTS kanalından şifreli olarak yayınlanıyor. Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izleyebilmek için beIN SPORTS üyeliği almanız gerekiyor.
SON 18 MAÇTA 13 GALİBİYET
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde bir maçı eksik olan Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.
RESMİ MAÇLARDA 11, SÜPER LİG'DE 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.
Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'u mağlup etti.
Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.
Son 11 resmi maçında 29 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 6 gol gördü.
DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.
GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 54. RANDEVUDA
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 54. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.
Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
GALATASARAY SON 13 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 13 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.
Bu süreçte 9 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 28 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 13 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
- İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
- Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?
- GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE | 21 Ocak GS Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
- EKPSS kura atama sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 26 Ocak kandil mi? 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip gecesi ayın kaçına denk geliyor?
- TÖDER YKS SONUÇLARI SORGULAMA: 2023 TÖDER YKS TYT-AYT Genel Deneme Sınavı sonuçları açıklandı mı?
- MEB Öğretmen Atama Takvimi: 100 bin öğretmen ataması olacak mı? 2023 yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
- BEKÇİ ALIMI 2023: EGM PA Bekçilik başvurusu ne zaman bitiyor? 2023 1. Dönem bekçilik şartları ve kadro dağılımı
- Tarım Kredi Market 21-31 Ocak İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM LİSTE! Giden avantajlı çıkıyor! Meyve, sebze, çay, atıştırmalık ürünler...