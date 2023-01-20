Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye geliş tarihi ve maaşı belli oldu

Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bugün siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek.

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.