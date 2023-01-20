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Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye geliş tarihi ve maaşı belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2023
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Vincent Aboubakar’ın Türkiye’ye geliş tarihi ve maaşı belli oldu

Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde yeniden yükselişe geçen siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer döneminde kadrosuna golcü transferi yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya çalışan Beşiktaş, transferde mutlu sona yaklaştı. İşte Aboubakar'ın Türkiye'ye geliş tarihi ve maaşı…

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona Valerien Ismael ile başladı.

Fransız teknik direktör ile birlikte sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, Hatayspor yenilgisinin ardından genç çalıştırıcının görevine son verdi.

Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla şampiyonluk için yeniden umutlandı.

Kara Kartal'ın yükselişe geçtiği dönemde ise hiç beklenmedik bir şekilde Wout Weghorst krizi patladı.

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a transfer olmayı tercih eden Weghorst, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'e yeniden dönen Hollandalı golcünün ardından Beşiktaş'ta forvet arayışları başladı.

ABOUBAKAR TÜRKİYE'YE GELİYOR

Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor.

A Spor'un haberine göre, Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, bugün siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek.

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak. Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ BEŞİKTAŞ'TA

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla üçüncü farklı dönemini geçirecek.

30 yaşındaki futbolcu 2016-17 sezonunda Porto'dan kiralanmış ve 38 resmi maçta 19 gol ve 4 asistle takımına büyük katkı sağlamıştı. Aboubakar, 2016 şampiyonluğunda en önemli pay sahiplerinden biriydi.

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