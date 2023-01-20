Dani Alves cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain gibi dünya devlerinin formasını giyen Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtildi. İspanyol basınında çıkan haberde, Dani Alves'in adliyeye sevk edildiği yazıldı.
Brezilyalı futbolcu Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
İspanya basınında yer alan haberlerde, tecrübeli futbolcunun 30 Aralık 2022'de Barselona şehrindeki bir gece kulübünde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Dani Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı kaydedildi.
Meksika ekibi UNAM'da forma giyen Dani Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.
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