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Son dakika | Fenerbahçe Bruma'nın bonservisini aldı

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Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Son dakika | Fenerbahçe Bruma’nın bonservisini aldı

Son dakika haberi...Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiralanan Bruma'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

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